شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يخالف تدابير الوقاية بحفل حاشد في رأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ضمياء فالح

كشف صحفي برازيلي يدعى أنكيلمو جويز، عن أن النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان سينظم حفلاً حاشداً بالمدعوين بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية ابتداء من السبت 26 حتى 31 ديسمبر الجاري في حي مانجاراتيبا بالبرازيل .

ويستقبل نيمار أكثر من 500 ضيف في منزل مؤجر (5000 يورو يومياً) بالقرب من منزله ويضم صالتي ألعاب فيديو ومسرحاً وملعباً في وقت ترتفع فيه معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد. ويمنع نيمار، الذي أصيب بالفيروس في سبتمبر الماضي بعد رحلة بحرية مع أصدقائه في ايبيزا، ضيوفه من استخدام الهواتف المحمولة تجنباً لنشر صور من الحفل قد تتسبب له بمشكلة لاحقاً، لكن على الرغم من التحفظ والسرية علمت وسائل الإعلام البرازيلية بالحفل.

ويتمتع نيمار حالياً بإجازة حتى 6 يناير موعد مباراة فريقه المقبلة أمام سانت ايتيان، لكن مشاركته في المباراة مرهونة بنجاته من التقاط عدوى من أحد ضيوفه.

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