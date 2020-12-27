شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكشف نتائج الفحوص الأولية للكوري جانغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض-عيسى الحكمي

أعلن نادي الهلال أن التشخيص المبدئي لإصابة مدافعه الكوري جانغ سو التي لحقت بالأخير في كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد جاءت على مستوى المفصل، بيد أن النادي العاصمي أوضح أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوص خلال الساعات الـ48 القادمة لتشخيص الإصابة بشكل دقيق.

وكان الهلال قد أدرك التعادل مع الاتحاد بهدف قبل خمس دقائق من صافرة نهاية اللقاء الذي جرى على ملعب الملك فهد الدولي لحساب الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة وارتقى الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم الاتحاد عن طريق مهاجمه عبد الرحمن العبود بعد 20 دقيقة مستغلاً كرة عرضية، وقدم العميد مباراة كبيرة في الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه 1-0.

وفي الشوط الثاني هاجم الهلال من جميع الأركان حتى أدرك هدف التعادل، وشهد اللقاء كماً وافراً من فرص التسجيل للجانبين، كما طالب كل جانب بالحصول على ضربة جزاء لكن الحكم محمد الهويش بعد مراجعة الحالة بتقنية الفيديو رفض احتساب واحدة للاتحاد في الشوط الأول وأخرى للهلال في الشوط الثاني، وسيواجه الهلال في الجولة القادمة الشباب بينما يستقبل الاتحاد الباطن.

وفي ردة الفعل بعد المباراة أكد الروماني رازفان مدرب الهلال أن فريقه كان الأفضل في المباراة ويستحق الفوز، وانتقد لوشيسكو توقف اللعب نتيجة السقوط المتكرر للاعبين مشيراً إلى أن ذلك يشوه الأداء.

وأكد أن فريقه لم تحتسب له ركلتا جزاء واضحتان في المباراة من لمس يد واضح كما أن الوقت بدل الضائع لم يكن منصفاً أن يكون 4 دقائق فقط.

من جانبه شكر البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد لاعبي فريقه مبيناً «فريقنا يواصل التحسن وهذا هو هدفنا الأساسي، كل مباراة أفضل من سابقتها وعلينا الاستعداد لقادم المباريات والعمل لنكون أكثر قوة» وأبدى قلقه من إصابة لاعبه عبد العزيز البيشي.

