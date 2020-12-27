شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى: نستخدم أدواتنا لصالح المواطن وليس للصراع مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 2015 وعضو المجلس عن دائرة بولاق الدكرور خلال الفصل التشريعى الثانى (2021-2026)، إن علاقة البرلمان مع الحكومة مشاركة وليست مغالبة، مضيفا: "نتشارك فى جميع القضايا التى تهم المواطن المصرى".

وأضاف الحسينى، فى تصريحات له على هامش استخراج كارنيه العضوية خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى، أنه قدم استجوابا خلال برلمان 2015 لوزارة الصحة واستطاع الحصول على 500 مليون جنيه لتطوير مستشفى بولاق الدكرور، مضيفا: "نستخدم ادواتنا الرقابية لصالح الوطن والشارع المصرى.. والاستجوابات تكون بهدف طرح مشاكل المواطنين وليس من أجل الصراع مع الحكومة".

ولفت الحسينى، إلى أن قانون الإدارة المحلية سيكون على رأس الاهتمامات، مشيرا إلى أنه سيواصل مسيرته داخل لجنة الادارة المحلية خلال الفصل التشريعى الثاني.

ومن جانبه، قال النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، إنه سينضم للجنة التعليم حيث أنه مجال تخصصه، وسيكون لديه ملفات عديدة للمناقشة تحت قبة البرلمان وداخل لجنة التعليم والبحث العلمى، وعلى رأسها مصروفات المدارس الخاصة .

بينما قال النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب عن نفس الدائرة أوسيم والوراق، إنه سينضم للجنة حقوق الإنسان، لافتا أنه لديه العديد من الملفات الهامة التى يريد مناقشتها داخل البرلمان خاصة بالصحة والتعليم.

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.