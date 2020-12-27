شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد مدينة: قانون الأحوال الشخصية أولوية لخفضه الدعاوى أمام المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة إصدار قانون الاحوال الشخصية لحل المشكلات المجتمعية، ومن شأنه الإسهام فى تقليل الدعاوى القضائية المتكدسة أمام المحاكم فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات له بعد استخراج كارنيهات العضوية بحفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى، أن اصدار قانون الاحوال الشخصية أن الفصل التشريعى الأول شهد حوار مجتمعى واسع حول القانون لكننا كنا فى انتظار رأى الازهر الشريف وهو ما دفع اللجنة لإرجاء مناقشة الأمر.

وشدد البرلماني، على أن المجلس يسعى دائما لتكريس العدالة الاجتماعية وأن هذا الأمر سيتحقق أثناء مناقشة كافة القوانين بما فيها قانون الإيجار القديم.

ونوه عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة على ضرورة إصدار قانون المحليات الجديد والذى من شأنه أن يثرى الحياة السياسية المصرية.

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

اما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.