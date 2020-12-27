شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف حاتم: مجلس النواب عليه دور كبير فى مساندة الحكومة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مجلس النواب عليه دور كبير فى مساندة الشعب والحكومة فى مجابهة الظروف الطبية لاسيما فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

جاء ذلك فى تصريحات له عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس، بقيادة المستشار محمود فوزى، أمين عام المجلس.

وحول موقفه من الإغلاق التام خصوصا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، قال وزير الصحة الأسبق: "هذا قرار دولة وعلى حسب المعطيات من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئى من أجل الحفاظ على الاقتصاد".

وأشار أشرف حاتم، إلى أنه لم يحسم موقفه بشأن الترشح لرئاسة أيا من اللجان سواء كانت لجنة الصحة أو التعليم والبحث العلمي.

ونوه البرلمانى إلى أن من بين أولويات المرحلة على الجانب التشريعى ما يتعلق بالوسائل الحديثة فى التعليم ومن بينها التعليم عن بعد، واستخدام التكنولوجى الحديثة.

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

اما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.