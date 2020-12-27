شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد طنطاوى: قانون التصالح فى مخالفات البناء يتصدى للعشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة البساتين، أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 حيث تصدى للعشوائية، لافتا إلى أهمية منع المخالفات مستقبلًا.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد فى أعقاب استخراجه لكارنيه العضوية عن الفصل التشريعى الثانى، خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف باسم "الإيجارات القديمة " ضمن الأولويات خلال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021-2026)، مشددا على أهمية خضوعه لحوار مجتمعى حقيقى يستمع فيه لكافة الآراء والتوجهات.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أنه ينوى الانضمام للجنة الإسكان والزراعة بمجلس النواب فى الرغبات التى سيتقدم بها للمجلس.

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

اما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.