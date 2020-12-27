شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الفتاح محمد يقترح تعديل قانون التأمينات لصالح القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن الفترة (2021-2026) وأمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس 2015، إن مشروع قانون العمل الجديد فى مقدمة أولوياته فى الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، لاسيما وأن لجنة القوى العاملة خلال الفصل الأول عقدت حوار مجتمعى واسع بين كافة الفئات والطوائف المجتمعية حوله.

وأوضح عبد الفتاح، فى تصريحات له بعد استلام كارنية العضوية خلال حفل استقبال النواب الجديد الذى تنظمه العامة للمجلس، أن قانون العمل الجديد تم تأجيله فى دور الانعقاد السابق وسيتم دراسته فى البرلمان الجديد.

واقترح البرلمانى فى تصريحاته إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات ليكون تحت مظلة الدولة على أن تحكمه الضوابط اللازمة لذلك.

واقترح عضو مجلس النواب، إجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات فيما يتعلق بالقطاع الخاص، لاسيما وتضررهم من بعض البنود، مشيرا إلى المجلس النيابى دائما يتدخل للحفاظ على لقمة عيش المواطنين.

وشدد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على ضرورة التوعية بأى قانون يخص القوى العاملة، موضحا أن بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعى بالقانون الجديد ونحاول حل هذه المشكلة من خلال المجلس للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء .

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.