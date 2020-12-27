شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مجلس النواب تستقبل 90 نائبا فرديا لاستخراج بطاقات عضويتهم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الأمانة العامة بمجلس النواب اليوم، نحو 90 نائبا منتخبين بالنظام الفردى من نواب محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والقليوبية، لاستخراج بطاقات العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، وذلك وسط إجرءات احترازية عالية، من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى واستخدام المطهرات.

وينشر الخليج 365 أسماء النواب الذين سيتم استقبالهم اليوم:-

محافظة الجيزة

1- زكى عباس عبد الظاهر- الجيزة -مستقبل وطن

2- محمد أبوالعنين – الجيزة – مستقل

3- حسام الدين عاشور- أبو النمرس -مستقبل وطن

4- محمد رشاد على البرتقالى -أبو النمرس – مستقبل وطن

5– نادر عبده البدرشين –مستقبل وطن

6- عماد الدين عبد التواب الدرجلى - البدرشين –مستقبل وطن

7- حازم رياض جودة –البدرشين –مستقبل وطن

8- احمد سعد حلمى -الصف- مستقبل وطن

9- شحاتة عبد الحافظ اطفيح- مستقبل وطن

10-محمد السيد الحسينى - بولاق الدكرور -مستقبل وطن

11-محمود هشام - بولاق الدكرور -مستقبل وطن

12- حسام الدين المندوه - بولاق – مستقبل وطن

13- محمد على عبد الحميد - العمرانية –مستقبل وطن

14–أحمد عاشور العمرانية – الشعب الجمهورى

15- طارق سعيد حسنين- إمبابة – مستقبل وطن

16–نشوى حسن على عبد العال ديب - إمبابة -مستقل

17- محمد سلطان على – أول اكتوبر – مستقبل وطن

18- سيد أحمد على سليمان - أول أكتوبر -مستقبل وطن

19-هشام حسين محمد- أول اكتوبر – مستقل

20- خالد تامر - كرداسة – مستقبل وطن

21- محمود عباس الصعيدى - الوراق -مستقبل وطن

22- أسامة حسنى الأشمونى - الوراق -مستقبل وطن

23- طارق سيد توفيق الطويل -الوراق – الشعب الجمهورى

24- علاء ناجى - منشاة القناطر –مستقبل وطن

25-على سمير -منشاة القناطر- مستقبل وطن

محافظة الفيوم

1- محمد محمود أحمد الفيوم – مستقبل وطن

2-سيد أحمد سلطان - الفيوم -الشعب الجمهورى

3- عبد التواب عبد القادر - الفيوم – مستقبل وطن

4- كامل محمود كامل –أطسا –مستقبل وطن

5- كمال عبد الحليم عطية –أطسا –مستقبل وطن

6- محسن أحمد عبد الحميد –سنورس –مستقبل وطن

7- عبد المنعم محمد عبد العليم –سنورس – النور

8- محمد ثابت عبد المجيد –سنورس – مستقل

9- محمد طه عبد الله –أبشواى - مستقبل وطن

10- أحمد محمد دياب –أبشواى –مستقل

محافظة البحر الأحمر

1- عبد الناصر عطية سفاجا –مستقبل وطن

2- محمد محمد عبد المقصود أول الغردقة –مستقبل وطن

3- على نور على الشلاتين – الشعب الجمهورى

محافظة الإسكندرية

1- أبو العباس فرحات- أول المنتزه - مستقبل وطن

2-محمد حسين محمد الشوادفى -اول المنتزه -مستقبل وطن

3- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح -اول المنتزه -مستقبل وطن

4- محمد اشرف محمود -اول المنتزه- مستقبل وطن

5- احمد عبد المجيد -اول الرمل - مستقبل وطن

6- على الدسوقى احمد - اول الرمل- مستقبل وطن

7- عمر جمال عمر -اول الرمل- مستقل

8- مجدى صادق محمد - سيدى جابر- الشعب الجمهورى

9- احمد عوض محمد عوض -سيدى جابر- مستقبل وطن

10- محمد جبريل محمد- محرم بك- مستقبل وطن

11- محمود سامح عبد الحميد- محرم بك- مستقبل وطن

12- احمد عبد الحميد عبد الحميد -الدخيلة -النور

13- احمد خليل عبد العزيز – الدخيلة - الدخيلة - النور

14- رزق راغب ضيف الله- الدخيلة - –مستقبل وطن

15- حسين رجب حسين - الدخيلة - -مستقبل وطن

16-الصافى عبد العال – العطارين -مستقبل وطن

محافظة مطروح

جمال رسلان –مطرووح –مستقبل وطن

رزق جالى نصر الله –الحمام –مستقبل وطن

محافظة القاهرة

بانوب عزت عزيز – الساحل –مستقبل وطن

محمد عبدالرحمن راضي –روض الفرج – مستقبل وطن

امين مسعود – الزاوية الحمراء –مستقبل وطن

عمر محمد عمر الزاوية الحمراء – مستقبل وطن

محمد مصطفى السلاب –مدينة نصر –مستقبل وطن

طارق عثمان احمد شكرى –مدينة نصر – مستقل

عمرو السنباطى – أو ل مدينة نصر –مستقبل وطن

محمد السيد محمد –التجمع الخامس مستقبل وطن

محمد شديد لبيب الحناوى-التجمع –مستقبل وطن

شريف فيض الوردانى –اول السلام -مستقبل وطن

احمد اسماعيل محمد –اول السلام – مستقبل وطن

محمد سعيد سليمان الكومى –عين شمس – مستقبل وطن

صفوت وداد مسعد قلينى –عين شمس –مستقبل وطن

وائل ابراهيم غريب –المطرية –مستقبل وطن

احمد عبد الفتاح محمد –المطرية –مستقل

احمد على ابراهيم المرج – مستقبل وطن

محمد رضا عبد المحسن البنا –المرج – مستقل

حسام محمد زكى الجمالية –مستقل

أشرف حاتم –عابدين –مستقبل وطن

الطاهر عبد الحميد –السيدة زينب –مستقبل وطن

سيد حنفى طه دائرة الخليفة – مستقبل وطن

خالد على كمالى –مصر القديمة-مستقبل وطن

خالد عبد الحميد عبده طنطاوى –البساتين –مستقبل وطن

حشمت اسماعيل محمود –البساتين-مستقبل وطن

على عبد الونيس –البساتين –مستقل

احمد عبد الطيبي –المعادى –مستقبل وطن

عيد حامد محمد –حلوان-مستقبل وطن

عبد النعيم حامد -حلوان –مستقبل وطن

عرفة صالح – حلوان –مستقبل وطن

أيمن عثمان –الزيتون – الشعب الجمهورى

سيد نصر –حدائق القبة –مستقبل وطن

محافظة القليوبية

مجدى عبد العزيز محمد سيف –بنها –مستقبل وطن

جمال عبد القادر محمود –بنها- الشعب الجمهورى

جمال فؤاد السيد مدكور–بنها- مستقبل وطن

اسامة فتحى محمد –طوخ – مستقبل وطن

عزيز فؤاد عفيفى –طوخ- مستقبل وطن

عبد السلام محمود سيد – ثان شبرا الخيمة – مستقبل وطن

مجاهد صدقى محمد- ثان شبراالخيمة - مستقبل وطن

اشرف امين عبد العليم –ثان شبرا الخيمة – مستقبل وطن

عادل صلاح منصور عامر – قليوب- مستقبل وطن

ابراهيم جميل محمد عويس –قليوب – مستقبل وطن

كمال الدين شافعى عبد الحميد –الخانكة – مستقبل وطن

محمد الطوخى عبده –الخانكة – الشعب الجمهورى

محمد عبد الواحد حسن مدينة –الخانكة - الوفد

سمير صبحى عليوة –شبين القناطر –مستقبل وطن

حافظ شكرى حافظ عمران – شبين القناطر -مستقبل وطن

درويش مرعى - قليوب –مستقبل وطن

حافظة الإسكندرية

1- أبو العباس فرحات- أول المنتزه - مستقبل وطن

2-محمد حسين محمد الشوادفى -اول المنتزه -مستقبل وطن

3- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح -اول المنتزه -مستقبل وطن

4- محمد اشرف محمود -اول المنتزه- مستقبل وطن

5- احمد عبد المجيد -اول الرمل - مستقبل وطن

6- على الدسوقى احمد - اول الرمل- مستقبل وطن

7- عمر جمال عمر -اول الرمل- مستقل

8- مجدى صادق محمد - سيدى جابر- الشعب الجمهورى

9- احمد عوض محمد عوض -سيدى جابر- مستقبل وطن

10- محمد جبريل محمد- محرم بك- مستقبل وطن

11- محمود سامح عبد الحميد- محرم بك- مستقبل وطن

12- احمد عبد الحميد عبد الحميد -الدخيلة -النور

13- احمد خليل عبد العزيز – الدخيلة - الدخيلة - النور

14- رزق راغب ضيف الله- الدخيلة - –مستقبل وطن

15- حسين رجب حسين - الدخيلة - -مستقبل وطن

16-الصافى عبد العال – العطارين -مستقبل وطن