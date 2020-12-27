تسلسل زمني: 2020 عام الجائحة.. سنة لن تغيب عن الذاكرة (4)

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

عندما أعادت مدينة ملاهي في اليابان تشغيل القطار الأفعواني بها في وقت سابق هذا العام، طلبت من الناس إغلاق أفواههم خشية انتشار فيروس كورونا. وكان على أي راكب يشعر بالحاجة إلى الصياح أو الصراخ أن يحاول فعل ذلك في هدوء.

وجاء في التحذير: "من فضلكم، اصرخوا داخل قلوبكم". وهي عبارة قد تصلح شعارا ملائما لعام شهد وباء قلب رأسا على عقب كل شئ كان يجرى التعامل معه وكأنه أمر مسلم به.

وفيما يلي بعض أهم الأحداث التي شهدها الربع الرابع من العام :

2 أكتوبر : الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إصابته بفيروس كورونا ويتوجه للمستشفى لتلقي العلاج.

6 أكتوبر:الهيئة الانتخابية في قيرغيزستان تلغي نتائج الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل، عقب اقتحام متظاهرين لمكتب رئيس البلاد.

6 أكتوبر: محكمة أوروبية عليا تقضى بعدم قانونية قانون مجري يحظر أعمال الجامعات الممولة من التي تحصل على تمويل من الخارج.

7 أكتوبر: صدور حكم قضائي يصف حزب الفجر الذهبي في اليونان بأنه منظمة للنازيين الجدد، ويقضي بحبس قادته .

8 أكتوبر : النيجيريون يبدأون احتجاجات سلمية في أنحاء البلاد ضد وحشية الشرطة، قابلتها قوات الأمن بالعنف والانتهاكات، مما أسفر عن مقتل ما لايقل عن 12 شخصا.

10 أكتوبر: الحكومة الإيطالية تلغي قوانين صارمة تتعلق بالهجرة، اقترحها وزير الداخلية السابق وزعيم المعارضة اليمينية ماتيو سالفيني.

11 أكتوبر: بطل العالم لسباقات فورمولا -1، البريطاني لويس هاميلتون يتخطى الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر، ويحتفل بالانتصار الـ91 له. هاميلتون يصبح بطل العالم للمرة السابعة في نوفمبر، بعد الفوز بسباق في اسطنبول.

16 أكتوبر: رجل من أصول شيشانية يقوم بذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي، بعدما أغضبه عرض باتي لرسوم كارتونية مثيرة للجدل للرسول محمد في درس حول حرية الرأي. القوات الأمنية تردي المهاجم قتيلا.

17 أكتوبر: إعاة انتخاب جاسيندا ارديرن رئيسة للوزراء في نيوزيلندا بعد تحقيق فوز تاريخي كاسح.

18 أكتوبر: اليساري لويس ارسي يفوز برئاسة بوليفيا، مما يمهد الطريق أمام الرئيس السابق إيفو موراليس للعودة خلال أسابيع.

18 أكتوبر: الصين تعلن نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9ر4% خلال الربع الثالث، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا.

20 أكتوبر: الشرطة الدنماركية تلقي القبض على مخترع الغواصة والمدان بيتر مادسين بعد فترة قصيرة من تمكنه من الهروب من السجن، حيث كان يقضى فترة عقوبة السجن مدى الحياة لقتله الصحفية السويدية كيم وول في غواصته في أغسطس 2017.

22 أكتوبر: المحكمة الدستورية البولندية تشدد من قواعد الاجهاض، مما يؤدي لاندلاع احتجاجات استمرت أسابيع.

23 أكتوبر: طرفا النزاع في ليبيا يوقعان في ليبيا على اتفاق لوقف إطلاق نار في أنحاء البلاد.

23 أكتوبر: السودان يوافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

25 أكتوبر: مواطنو تشيلي يصوتون لصالح إعادة كتابة الدستور الذي يعود لعصر الديكتاتورية.

26 أكتوبر: ايمي كوني باريت تصبح أحدث عضو ينضم للمحكمة العليا الأمريكية، لتحل محل الليبرالية روث بادر جينسبرج، التي توفيت قبل أسابيع من تولي باريت. أثارت هذه الخطوة جدلا، في ظل معارضة الجمهوريين .

29 أكتوبر: مواطن تونسي يطعن سيدتين حتى الموت في كنيسة في نيس، مما يثير الصدمة في فرنسا التي شهدت بالفعل سلسلة من الهجمات.

30 أكتوبر: زلزال قوي يودى بحياة ما لا يقل عن 116 شخصا، ويؤدي لإصابة أكثر من ألف مواطن في أزمير، ثالث أكبر المدن التركية. اليونان تشعر أيضا بقوة الزلزال، الذي كان مركزه في بحر إيجة.

31 أكتوبر: بعد أعوام من الإرجاءات والتكاليف المتصاعدة، مطار برلين الجديد يستقبل أول ركابه. بعد أسبوع، ومطار تيجل يغلق أبوابه نهائيا.

2 نوفمبر: مقتل أربعة أشخاص عندما أقدم متشدد من مقدونيا الشمالية على إطلاق النار على المارة في فيينا. وقامت الشرطة بقتل مطلق النار.

3 نوفمبر : الناخبون الأمريكيون يتوجهون لصناديق الاقتراع، والنتائج لم تظهر إلا بعد مرور أربعة أيام. حتى بعد ذلك، رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة أمام جو بايدن، وأمضى أسابيع في الطعن على النتائج أمام المحاكم.

4 نوفمبر: الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميا اتفاقية باريس للتغير المناخي التي تم إقرارها عام 2015.

4 نوفمبر: الرئيس الإثيوبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام آبي أحمد ، يصدر أوامره لقواته بالدخول لمنطقة تيجراي بشمال البلاد، بعد هجوم شنته جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب السياسي الرئيسي في المنطقة.

5 نوفمبر: رئيس كوسوفو هاشم تاتشي يتنحى عن منصبه، عقب اتهامه بارتكاب جرائم حرب أسفرت عن مقتل مئة شخص، وذلك أثناء حرب كوسوفو عام 1999.

6 نوفمبر: رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي يعلن عن مقتل 150 مواطنا بسبب إعصار إيتا القوي، ليبلغ إجمالي ضحايا الاعصار أكثر من 170 قتيلا.

8 نوفمبر: الإمبراطور الياباني ناروهيتو يعلن شقيقه الأصغر فوميهيتو وليا للعهد. ويشار إلى أن ابنة ناروهيتو لا يمكنها تولي العرش، الذي يتولاه الرجال فقط وفقا للقانون.

9 نوفمبر: شركة فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية تعلنان التوصل للقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة أكثر من 90%، مما يمهد الطريق أمام سباق للتقدم للحصول على موافقة تنظيمية على اللقاح.

11 نوفمبر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران تمتلك مخزونا من اليورانيوم المخصب أعلى من الكمية المسموح بها.

11 نوفمبر: إعصار فامكو يضرب مانيلا، ويخلف 73 قتيلا والكثير من المفقودين.

13 نوفمبر: مقتل ما لايقل عن 74 لاجئا إثر انقلاب قاربهم قبالة ساحل ليبيا.

15 نوفمبر : الصين و14 دولة من منطقة آسيا-المحيط الهادي توقع اتفاقية تجارة حرة، تشمل 2ر2 مليار مواطن، أي ثلث اقتصاد العالم.

16 نوفمبر : شركة موديرنا الأمريكية للأدوية تكشف عن لقاحها ضد فيروس كورونا، وتقول أن نسبة فعاليته تبلغ 5ر94 %.

17 نوفمبر: الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها سوف تخفض عدد أفراد قواتها في العراق إلى 2500 جندي بحلول 15 يناير من نحو 3000 جندي.

17 نوفمبر: النائب فرانسيسكو ساجاستي يؤدي اليمين الدستورية ليكون ثالث رئيس لبيرو خلال أكثر من أسبوع فقط، بعد اتهام مارتن فيزكارا بالتقصير عقب اتهامات فساد، واستقالة مانويل مارينو بعد احتجاجات على عزل فيزكارا.

18 نوفمبر: القبض على رجل 65 عاما لصلته بمقتل 21 شخصا في انفجارات وقعت في بيرنجهام بانجلترا عام 1974. وجرى الافراج عنه لاحقا.

22 نوفمبر: أمريكا تنسحب من اتفاقية السموات المفتوحة، وهى إجراء لبناء الثقة مع روسيا والدول الأوروبية يتيح التفتيش الجوي للمواقع العسكرية.

22 نوفمبر: جواتيمالا تلغي موازنة مثيرة للجدل، تضمنت استقطاعات في قطاعي الشؤون الاجتماعية والتعليم، بعدما أضرم المتظاهرون النار في البرلمان.

23 نوفمبر: جامعة أوكسفورد وشركة استرازينكا تعلنان عن لقاحهما المرشح المضاد لفيروس كورونا، وتبلغ نسبة فعاليته نحو .70 %

24 نوفمبر: مؤشر داو جونز يتجاوز 30 ألف نقطة لأول مرة.

27 نوفمبر: اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده على يد" إرهابيين" في طهران، في ظل تكهنات أن القتل تم بسلاح يتم التحكم فيه عن بعد.

الاول ديسمبر: مقتل خمسة أشخاص بعدما اصطدم رجل بسيارته بعدد من المارة في مدينة ترير بغرب ألمانيا.

3 ديسمبر : بيع مسدس استخدمه الممثل شون كونري في أحد أفلام شخصية العميل البريطاني جيمس بوند " دكتور نو" مقابل 256 ألف دولار.

4 ديسمبر: ترامب يأمر بسحب 700 جندي أمريكي من الصومال.

6 ديسمبر: فنزويلا تنتخب الجمعية الوطنية في انتخابات، قاطعها 30 حزبا معارضا، وعودة سيطرة الحزب الحاكم على جميع الهيئات الحكومية الكبرى.

8 ديسمبر: الصين ونيبال تتفقان على أن طول جبل إيفرست 86ر8848 مترا.

10 ديسمبر: المجر وبولندا تتفقان على السماح بالموافقة النهائية على موازنة الاتحاد الأوروبي، وحزمة المساعدات لمواجهة فيروس كورونا، عقب الموافقة على نظام يتيح منع حصول الدول التي تنتهك حكم القانون على تمويل مالي، ولكن فقط بعد صدور حكم محكمة أوروبية.

10 ديسمبر: المغرب تصبح أحدث دولة مسلمة تطبع العلاقات مع إسرائيل.

11 ديسمبر: اختفاء مئات الصبية من مدرسة داخلية في نيجيريا بعد هجوم لحركة بوكو حرام، وتم الافراج عنهم في غضون أيام.

11 ديسمبر الاتحاد الأوروبي يشدد من أهدافه المناخية، ويطالب بخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 55%، مقارنة بمستويات 1990، وذلك بحلول عام 2030.

14 ديسمبر: الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على رئاسة هيئة الصناعة الدفاعية التركية، بسبب شراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي الروسي اس-.400

15 ديسمبر: بعد يوم من تأكيد المجمع الانتخابي لفوز بايدن برئاسة أمريكا، وسلسلة من الهزائم القانونية لترامب، اعترف ميتش ماكنويل، زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن بايدن سوف يصبح الرئيس الأمريكي القادم.

17 ديسمبر: الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد تعرض الوكالات الحكومية وكيانات البنية التحتية المهمة لهجمات قرصنة منذ" مارس الماضي على الأقل".

19 ديسمبر: بريطانيا تعود للإغلاق بعد ورود تقارير تفيد بتفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد. بعد ذلك، عدة دول تعلق رحلاتها الجوية مع بريطانيا.

21 ديسمبر : صدور حكم بالسجن مدى الحياة لمتهم قتل شخصين في مدينة هاله الألمانية، بعد هجوم فاشل على معبد يهودي في المدينة عام 2019.

21 ديسمبر: إدانة شخصين بتهمة القتل غير العمد في قضية العثور على جثث 39 مهاجرا فيتناميا في شاحنة بانجلترا عام 2019.

24 ديسمبر: توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن العلاقات التجارية بينهما في فترة ما بعد الانسحاب من الاتحاد "بريكست"، وذلك قبل أيام قليلة فقط من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.

26 ديسمبر:صوتت الجمعية الوطنية الفنزويلية لتمديد استمرارها عندما تنتهي فترتها التي تمتد خمس سنوات في الخامس من يناير، مما يمهد الطريق لزعيم المعارضة خوان جوايدو ليظل "الرئيس المسؤول".