ألمانيا / 4 إصاباتٍ خطيرة في واقعة إطلاق نارٍ ببرلين

قالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا في واقعة إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وقالت متحدثة بإسم الشرطة إن الأربعة نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم في شجار في منطقة كورتسبرج، مضيفة أنه لا يوجد ما يدل على وجود دوافع سياسية.
وكانت خدمة الإطفاء في برلين قد قالت في وقت سابق على "تويتر" إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة في الواقعة.
رويترز
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