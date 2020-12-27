الفلبين تُسجل 883 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين اليوم الأحد تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و886 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني - أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 9 آلاف و109

حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين منبمقدار 7635 حالة ووصل إلى 438 ألفا و678 حالة، لتمثل نسبة الشفاء في البلاد حوالي 93% من إجمالي عدد المصابين.



وأضاف البيان أن الفلبين لديها حتى الآن 22 ألفا و99 حالة نشطة بالفيروس، بما يمثل 4ر5% من عدد المصابين، منهم 8ر81% يعانون من أعراض

مرضية خفيفة، و3% يعانون من حالات حرجة.



وحثت الحكومة الفلبينية شعبها على مواصلة التحلي باليقظة ومواصلة اتباع البروتوكولات الصحية؛ نظرا لوجود مؤشرات على احتمالية حدوث زيادة في أعداد المصابين الجدد، لاسيما وأن الفلبين لديها ثاني أكبر عدد حالات إصابة في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا المجاورة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.