بلغاريا تُسجل 469 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلغاريا 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد الـ197 ألف حالة.



وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن البلاد سجلت 50 حالة وفاة جديدة جراء

الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7 آلاف و123 وفاة.



وأشارت الوزارة إلى أن 876 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها ووصل إجمالي المتعافين حتى الآن 105 آلاف و90 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، يتلقى 5

آلاف و545 مصابا العلاج داخل المستشفيات، منهم 523 في وحدات العناية المركزة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة في البلاد حتى الآن إلى 80 ألفا و519 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.