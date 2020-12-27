روسيا: الجيش السوري يقوم بتطهير 1.9 هكتار من الألغام

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن العسكريين السوريين قاموا خلال الـ24 ساعة الماضية بتطهير أراضي بمحافظتي دمشق ودرعا من الألغام على مساحة 1.9 هكتار.



وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الأحد، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24

ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بمحافظةومدينتي درعا وعثمان والنعيم بمحافظة درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.



وأشار البيان إلى عدم تسجيل عودة أي لاجئين إلى الأراضي

السورية من لبنان أو الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أيضًا عدم عودة أي نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الفترة الزمنية نفسها.

وبعد هدوء نسبي دام عدّة أسابيع، عاد المشهد الميداني ليتصدر الواجهة في منطقة إدلب، حيث شهدت محاور جبل الزاوية تصعيدا من قبل تنظيمات "حراس الدين - أنصار التوحيد - هيئة تحرير الشام" المنتشرة في المنطقة.