روسيا: الجيش السوري يقوم بتطهير 1.9 هكتار من الألغام

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن العسكريين السوريين قاموا خلال الـ24 ساعة الماضية بتطهير أراضي بمحافظتي دمشق ودرعا من الألغام على مساحة 1.9 هكتار.
ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بمحافظة دمشق ومدينتي درعا وعثمان والنعيم بمحافظة درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.
وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الأحد، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24
السورية من لبنان أو الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أيضًا عدم عودة أي نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الفترة الزمنية نفسها.
وأشار البيان إلى عدم تسجيل عودة أي لاجئين إلى الأراضي
وبعد هدوء نسبي دام عدّة أسابيع، عاد المشهد الميداني ليتصدر الواجهة في منطقة إدلب، حيث شهدت محاور جبل الزاوية تصعيدا من قبل تنظيمات "حراس الدين - أنصار التوحيد - هيئة تحرير الشام" المنتشرة في المنطقة.
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