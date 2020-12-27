سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 708 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو منذ بدء الجائحة وحتى الآن بلغ 56 ألفًا و559 مصابًا.
وقد ذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أنه تم تسجيل 3 آلاف و883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 47حالة وفاة جديدة.
العاصمة طوكيو وحدها.
وأضافت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (ذا اساهي شيمبون) اليابانية، اليوم الأحد، أن بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان إلى 218 ألفا و24 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3 آلاف و226 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 949 حالة إصابة في
وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد ذكرت- في بيان لها أمس السبت- أنها ستمنع الأجانب من دخول البلاد اعتبارا من غد الإثنين وحتى نهاية يناير المقبل، وذلك بعد تسجيل العديد من حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تُسجل 708 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.