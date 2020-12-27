طوكيو تُسجل 708 إصابات جديدة بكورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 708 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو منذ بدء الجائحة وحتى الآن بلغ 56 ألفًا و559 مصابًا.

وقد ذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أنه تم تسجيل 3 آلاف و883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 47

حالة وفاة جديدة.



وأضافت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (ذا اساهي شيمبون) اليابانية، اليوم الأحد، أن بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان إلى 218 ألفا و24 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3 آلاف و226 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 949 حالة إصابة في

العاصمة طوكيو وحدها.



وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد ذكرت- في بيان لها أمس السبت- أنها ستمنع الأجانب من دخول البلاد اعتبارا من غد الإثنين وحتى نهاية يناير المقبل، وذلك بعد تسجيل العديد من حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.