موريتانيا: حالات التعافى من كورونا تتجاوز 10 آلاف

قالت وزارة الصحة الموريتانية إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم موريتانيا منذ بدء تفشي الفيروس في مارس الماضي إلى 13516 إصابة، من ضمنها 10065 حالة شفاء، و321 حالة وفاة، إضافة إلى وجود 3130 حالة نشطة.

وأشارت، إلى أنه من ضمن هذه الحالات النشطة هناك 2961 حالة من دون أعراض، و109 حالات لديها أعراض خفيفة، و60 حالة خطيرة.

وسجلت موريتانيا، 7 وفيات و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لروسيا اليوم.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 78.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و729392.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.