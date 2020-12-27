طقس الأحد.. طقس بارد نسبيا خلال الليل و الصباح في عدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا خلال الليل و الصباح بكل من مرتفعات الاطلس والريف وشرق المملكة والجنوب الشرقي والهضاب العليا.

وسيلاحظ أيضا تشكل بعض الكتل الضبابية خلال الليل والصباح، على السواحل الشمالية، وسحب منخفضة كثيفة ستهم خلال الصباح السواحل الجنوبية، فيما ستكون الأجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية، وقليلة الغيوم إلى صافية في باقي المناطق.

وستهب زوابع رملية في بعض المناطق للأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، فيما ستكون الرياح معتدلة شرقية بشمال الأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 درجات و3 درجات بمرتفعات، المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين أربع وعشر درجات بالسواحل الشمالية والوسطى، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والسهول غرب الاطلس والجنوب الشرقي، وما بين 10 و15 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 16 و 21 درجة بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال ووسط المملكة، وما بين 21 و26 درجة بمناطق سوس، والرحامنة، وداخل الشياضمة وعبدة والأقاليم الجنوبية.

أما عن حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين المهدية وطانطان وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بعد الزوال ومحلي قوي الهيجان إلى جد قوي خلال الليل ما بين الدار البيضاء والصويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.