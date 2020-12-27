الوداد “يتجاوز” عقبة الماص و”يواصل” مطاردة الرجاء

نجح فريق الوداد الرياضي في الظفر بالنقاط الكاملة لمباراته أمام المغرب الفاسي، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مباريات البطولة الاحترافية. ووقع هدف الفوز للوداد اللاعب مسوفا خلال المواجهة التي احتضنها المركب الرياضي للعاصمة العلمية، والتي قادها الداكي رداد. ورفع الوداد رصيده من النقاط الی 12 محتلا المركز الثاني وراء الرجاء، الذي فاز علی جاره شباب المحمدية بهدف سفيان رحيمي.

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