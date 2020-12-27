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شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تواصل ضرباتها الاستباقية ضد عناصر داعش الإرهابي والان مع التفاصيل
الأحد 27 ديسمبر 2020
واصلت الاستخبارات العراقية ضرباتها الاستباقية ضد عناصر داعش الإرهابي قبيل احتفالات رأس السنة؛ حيث ضبطت أحد قادة التنظيم بكركوك.
وبحسب بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، الأحد، فإن أجهزة وزارة الداخلية ألقت القبض على القيادي الداعشي وهو مطلوب قضائيا وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وسبق وصدرت مذكرات قبض بحق المعتقل الداعشي لانتمائه لعصابات التنظيم الإرهابية، حيث يتولى مهام ما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك ونينوى "الشرطة الإسلامية".
وتولى القيادي الداعشي المعتقل مهمة عمله كجندي بما تسمى "فرقة القادسية وديوان البحث والتطوير".
وتمكن فريق للعمل المختص من نصب كمين محكم ومداهمة منزل الداعشي في ناحية شوان ضمن محافظة كركوك، حيث أقر بجرائمه خلال التحقيقات.
والسبت، أحبطت الاستخبارات العسكرية العراقية، عملية إطلاق صواريخ بمحافظة صلاح الدين، وصادرت منصة الإطلاق.
وعقب ذلك بساعات، أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق، القبض على 4 دواعش بينهم انتحاري كان يسعى لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة ببغداد.
ولا يزال العراق يتعرض لهجمات إرهابية تستهدف قوات التحالف الدولي وعسكريين ومدنيين عراقيين، كان آخرها تعرض رتل تابع للتحالف الدولي الجمعة لهجوم بعبوة ناسفة هو الثالث خلال أسبوع في البلاد، لم يسفر عن ضحايا لكنه يشي بتراجع أمني.
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