شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يوجه بإقامة معرض دائم بحرم مركز بلفقيه بالمكلا والان مع التفاصيل

الأحد 27 ديسمبر 2020 وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بإقامة معرض دائم بحرم مركز بلفقيه الثقافي بمدينة المكلا.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، لحرم المركز، للإطلاع على الموقع المخصص للمعرض، حيث وجه المحافظ البحسني المؤسسة الاقتصادية بسرعة إعادة تجهيز الهنجر الموجود داخل حرم المركز، وتأهيله وترتيبه، ليصبح موقعاً جاهزاً لاحتضان المعارض التسويقية للمنتجات الغذائية ومعارض الكتاب والموروث الثقافي والنشاطات المختلفة بالمحافظة. رافق المحافظ، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، والمدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية العميد سامي السعيدي.

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