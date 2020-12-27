شكرا لقرائتكم خبر عن "طوارئ حرب" في بكين للسيطرة على حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وترأس كاي تشي رئيس الحزب الشيوعي الحاكم في بكين اجتماعا حث على فرض حالة الطواريء في جميع أحياء العاصمة وإغلاق المجمعات السكنية والقرى التي تُرصد فيها حالات إصابة بالفيروس.
وأعلن حي شونيي، حيث سُجلت جميع الإصابات الجديدة في الآونة الأخيرة، فرض تدابير تسري عادة في حالة الحرب وإجراء فحوص لجميع سكانه وعددهم 800 ألف.
وانتهى حي تشاويانغ المجاور من إجراء 234413 فحصا للسكان في ثلاث مناطق دون اكتشاف أي حالة إيجابية. وقالت الحكومة إن الذين لم يتلقوا بعد نتائج فحوصهم لا يمكنهم الخروج من المنزل.
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