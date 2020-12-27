شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 552 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 54 ألفا و789 حالة.
وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر في الإصابات الجديدة بواقع 6620 حالة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 3761 حالة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1609 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن 24 ألفا و390 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و450 ألفا و829 شخصا.
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