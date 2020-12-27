شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى في حادث إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في تغريدة لإدارة شرطة منطقة روكفورد أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهم. ولم يتم الكشف عن معلومات حول خلفية إطلاق النار.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن الشرطة قولها إن اثنين من المراهقين على الأقل كانا من بين الذين أصيبوا بالرصاص. ولم تحدد الشرطة ما إذا كان الضحايا من رعاة أم عمال مركز دون كارتر لانس للبولينج.
وتعتقد الشرطة أن إطلاق النار كان هجوما عشوائيا، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
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