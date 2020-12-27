شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العماني يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا في حملة التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

‏بدأت سلطنة عمان رسميًا الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد١٩ تحت شعار "التحصين وقاية". وتلقى الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني بمجمع السيب التخصّصي أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتيك" المُضاد للفيروس إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته.

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