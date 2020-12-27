بوتين: روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدة الضرورية مجانا لدول أخرى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدة الضرورية مجانا وليس من أجل المنفعة السياسية.
وقال بوتين خلال كلمة تهنئة بمناسبة عيد عمال الإنقاذ: "المهمة النبيلة بالغة الصعوبة التي تقومون بها وهي تنظيم المساعدة الإنسانية لسكان ناغورني قره باغ. سأضيف أنه خلال 30 عاما الماضية فقط أجرت وزارة الطوارئ أكثر من 500 عملية إنسانية في الخارج".
وأضاف بوتين: "العالم كله يعرف أن روسيا ستقدم المساعدة، ستوجه عمال الإنقاذ والخبراء إلى أماكن الأكثر معاناة، وستوصل ما هو ضروري - الغذاء والدواء والملابس، ستقدم المساعدة الطبية والنفسية الطارئة لليائسين. وستفعل ذلك مجانا. وليس من أجل منفعة سياسية ما".
يشار إلى أن روسيا تحتفل في 27 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بعيد عمال الإنقاذ.
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