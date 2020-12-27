مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بإلينوي الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

فتح مسلح النار داخل صالة بولينج في مدينة روكفورد بولاية إلينوي الأمريكية، الأحد، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.



وقال دان أوشيا قائد شرطة روكفورد، خلال مؤتمر صحفي، إن "شخصًا اعتقل بعد إطلاق النار يعتقد أنه على صلة بالحادث".

ولم يكشف أوشيا مزيدا من المعلومات حول الشخص المعني أو الضحايا، لكنه أكد أن عملية الاعتقال تمت دون مقاومة وأن الشرطة لم تطلق النار.

وبحسب صحيفة "روكفورد ريجستر ستار"، فإن عام 2020 كان الأكثر دموية في المدينة بالنسبة لجرائم القتل، وفقًا لسجلات تعود حتى عام 1965.

وقُتل 35 شخصًا في المدينة هذا العام، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 31 شخصا عام 1996.