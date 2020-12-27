شكرا لقرائتكم خبر عن بانتظار التوصيات.. بريطانيا تستعد لطرح لقاح «أكسفورد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، إنه يجب إعطاء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وقتاً لإجراء مراجعة لبيانات لقاح «أوكسفورد-أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا». وقالت متحدثة باسم الوزارة: «يجب أن نمنح وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الوقت الآن للقيام بعملها المهم ويجب أن ننتظر توصياتها».

وكانت المتحدثة ترد على تقرير لصحيفة «صنداي تليجراف» الذي أفاد بأن بريطانيا ستطرح اللقاح اعتباراً من الرابع من يناير/كانون الثاني وفق خطط يضعها الوزراء.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح «أكسفورد» الذي حصلت شركة «أسترازينيكا» للأدوية على ترخيص إنتاجه أو لقاح شركة «فايزر» لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين. وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح «أكسفورد» في غضون أيام.

كانت هذه تفاصيل خبر بانتظار التوصيات.. بريطانيا تستعد لطرح لقاح «أكسفورد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.