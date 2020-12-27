شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تبدأ حملة التطعيم بمسنة يفوق عمرها 100 عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب

باتت امرأة مسنة تبلغ 101 عام وتعيش في دار رعاية، أول شخص يتلقى اللقاح ضد «كوفيد-19» في ألمانيا، السبت، مع بدء حملة التطعيم، الأربعاء، قبل يوم من الموعد الرسمي المقرر لها في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

والمسنة اديث كوايزالا كانت واحدة من 40 نزيلاً في الدار بولاية ساكسوني-انهالت، إضافة إلى 10 موظفين تلقوا أول جرعة من لقاح «فايزر-بيونتيك»، وفق ما أفاد مدير دار الرعاية توبياس كروغر. ولقاح «فايزر-بيونتيك» هو الأول الذي تمت إجازة استخدامه في الغرب، بعدما أعطت بريطانيا موافقتها عليه في 2 كانون الأول/ديسمبر.

وحضت ألمانيا وكالة الأدوية الأوروبية على التسريع بإصدار قرارها قبل 29 كانون الأول/ديسمبر. وأعطت الوكالة أخيراً في 21 كانون الأول/ديسمبر الضوء الأخضر لبدء عمليات التلقيح.

وفي الليلة نفسها، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التلقيح اعتباراً من الأحد 27 كانون الأول/ديسمبر.

وقال ايمو كرايمر المسؤول في مركز تلقيح في المنطقة لتلفزيون «إم دي آر» الألماني الرسمي «بالنسبة إلينا كل يوم له أهميته». والسبت، تم تسليم عشرات الآلاف من جرعات اللقاح إلى السلطات الصحية الإقليمية في ألمانيا، التي قامت بدورها بعد ذلك بتوزيعها على مراكز التطعيم المحلية.

وسيكون نزلاء دور الرعاية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاماً أو أكثر والعاملون الصحيون أول من سيحصل على اللقاح. ووصف وزير الصحة الألماني ينس سبان في مؤتمر صحفي هذا اليوم بأنه «يوم أمل»، قائلاً: «اللقاح مفتاح أساسي للتغلب على الوباء».

وأضاف: «أنه المفتاح الذي سيسمح لنا باستعادة حياتنا»، محذراً من أن تطعيم الجميع سيستغرق جهداً «طويل المدى».

وألمانيا التي احتوت الموجة الأولى من فيروس «كورونا» بطريقة جيدة نسبياً في الربيع، لم تصمد أمام الموجة الثانية التي أضرت بها كثيراً.

وبحسب أحدث البيانات التي جمعها معهد «روبرت كوخ»، تم تسجيل 14,455 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و240 حالة وفاة، لتصل حصيلة الوفيات الآن إلى 29,422.