شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يبدأ اليوم حملة التطعيم ضد «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-وام تبدأ دول الاتحاد الأوروبي، الأحد، رسمياً حملة تطعيم شاملة ضد فيروس «كوفيد-19» تستهدف في البداية الفئات الأكثر ضعفاً والعاملين في القطاع الصحي ونزلاء دور الرعاية.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد تسلمت، السبت، الشحنات الأولى للقاح حيث تلقى عدد قليل من الأفراد التطعيم في وقت مبكر. ووافق الاتحاد الأوروبي على اللقاح الذي أنتجته كل من شركتي «فايزر» الأمريكية و «بيونتيك» الألمانية، والذي أثبتت التجارب السريرية فعاليته بنسبة 95% في منع مرض «كوفيد-19».

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين البرنامج بأنه لحظة مؤثرة لوحدة الصف لـ 450 مليون شخص يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.



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