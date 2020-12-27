بالفيديو.. 6 قتلى وجرحى بإطلاق نار في إيلينوي الأمريكية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، السبت، برصاص مسلّح أطلق النار داخل صالة للبولينغ في مدينة روكفورد بولاية إيلينوي (وسط غرب الولايات المتحدة)، بحسب ما أعلنت الشرطة. وناشدت شرطة روكفورد سكان المدينة عدم الاقتراب من صالة «دون كارتر لاينس» حيث وقع إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة دان أوشي للصحفيين في مكان الحادث:« إنّ التحقيق مستمرّ. لدينا ثلاثة قتلى»، مشيراً إلى أنّ ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى. وأضاف: «ألقينا القبض على مشتبه به. هذا تقريباً كلّ ما لدينا في الوقت الحالي»، من دون أن يوضح الدافع وراء إطلاق النار.

من جهتها، نشرت صالة البولينغ على صفحتها في موقع «فيسبوك» رسالة بسيطة دعت فيها الناس إلى الصلاة.

وعلى الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة تشهد بصورة متكرّرة عمليات إطلاق نار، إلا أنّ الجهود المبذولة لمعالجة العنف المسلّح في هذا البلد تصطدم دوماً بحائط مسدود على المستوى الفيدرالي لا سيّما وأنّ الحقّ في حيازة الأسلحة النارية وحملها مكرّس في التعديل الثاني للدستور الأمريكي.

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