شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يخرج من ظل رونالدو ويتفوق على ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تحول النجم الفرنسي كريم بنزيمة (33 عاماً) من العدو رقم 1 لمشجعي ريال مدريد لصدارة هدافي الليجا (8 أهداف أسوة بأسباس نجم سلتا فيجو وجيرارد مورينو مهاجم فياريال)، وعاش بنزيمة لسنوات طوال في ظل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولم يمنحه المدربون المتعاقبون فرصة تنفيذ ركلات الجزاء على الرغم من سجله الكامل فيها ( 11 من 11 ) وحتى مدربه الحالي زيدان يوكل المهمة للكابتن راموس، لكنه على الرغم من هذا التضييق يتفوق الآن حتى على ليونيل ميسي ولويس سواريز (7 أهداف لكل من نجم برشلونة ونجم أتلتيكو مدريد). إنها قصة مهاجم يتقدم عند الحاجة ويسجل في الأوقات الصعبة.

عانى بنزيمة من تعليقات مشجعي الريال كلما تراجعت الأهداف، لكن الإحصاءات تشير إلى أن رونالدو كان مسؤولاً عن 28 في المئة من أهداف الريال في الحقبة الأولى مع المدرب زيدان بينما كان بنزيمة مسؤولاً عن 29 في المئة من أهداف الفريق في الحقبة الثانية لمواطنه، وسجل هذا الموسم 12 هدفاً 4 منها في دوري أبطال أوروبا.

لقب «البيشيشي» إنجاز كبير في الليجا والجائزة، التي أطلقت تكريماً لرافائيل مورينو أرانزادي الذي كان يسجل الأهداف للمتعة في النصف الثاني من القرن الماضي مع ناديه أتلتيك بلباو، وستكون تتويجاً لمسيرة بنزيمة قبل اعتزاله، وصف مدرب ايبار جوزيه لويس ميندليبار المهاجم الفرنسي بأنه «أكثر المهاجمين تكاملاً في العالم» لأنه يجيد التسديد على كل جوانب المرمى ولا يحتاج الكثير من التمريرات الحاسمة لأنه يتكفل بتسجيل الأهداف منفرداً.

وتصريحات مدرب ايبار على النقيض تماماً من تصريحات مورينيو مدربه السابق عندما وصفه بـ«القط» في غياب «الكلب» في إشارة لمهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، وقال حينها: «عندما لا يكون كلبي معي علي الخروج للصيد مع قطي».

بنزيمة لم يبال كثيراً بدعم مدربه مورينيو لأن الرئيس فلورنتينو بيريز يثمن موهبته ويعتبره أفضل واجهة للريال منذ شرائه من ليون الفرنسي في 2009 والتفوق على مانشستر يونايتد في السباق على خدماته. زيدان يحب بنزيمة أيضاً وعندما سئل مؤخراً إن كان يعتبره أفضل مهاجم فرنسي على الإطلاق أجاب: «بالنسبة لي نعم، إنه الأفضل تاريخياً، وحرم بنزيمة من اللعب في المنتخب بسبب تعنت مدربه ديشامب، لكن لكل شيء جانب مفيد؛ إذ سيدخر بنزيمة جهوده للفوز بلقب الهداف ويحتل حالياً المركز الخامس في تاريخ هدافي الليجا برصيد 261 ويتطلع لمعادلة سانتيانا (290 هدفاً) صاحب المركز الرابع حالياً قبل التفكير في ألفريدو دي ستيفانو (308 أهداف) وراؤول (323 هدفاً) ورونالدو (450 هدفاً)، صاحب الرقم 9 الآن هو الرقم 1 في ريال مدريد وأفضل إثبات على ذلك هو حصد الفريق للألقاب هذا الموسم».