شكرا لقرائتكم خبر عن رودجرز راض عن أداء ليستر أمام يونايتد رغم التعادل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، رضاه التام عن رد فعل لاعبيه بعد التأخر مرتين أمام مانشستر يونايتد خلال التعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إن فريقه استحق نقطة على الأقل على أدائه أمام «فريق قمة».

وفاز ليستر تسع مرات في 14 مباراة قبل أن يتعادل يوم السبت لأول مرة هذا الموسم بينما خسر في خمس مباريات.

وبدا أن ليستر سيخسر للمرة السادسة عندما منح برونو فرنانديز التقدم لمانشستر يونايتد 2-1 قبل عشر دقائق من النهاية، لكن جيمي فاردي سدد كرة اصطدمت بمنافسه أكسيل توانزيبي ودخلت المرمى.

واجتاز إيفرتون، بعد الفوز على شيفيلد يونايتد، ليستر في وقت لاحق وتقدم إلى المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، ليتراجع فريق المدرب رودجرز إلى المركز الثالث، لكن المدرب يشعر بالإيجابية.

وقال رودجرز لموقع النادي «دخل الفريقان المباراة في حالة رائعة وكانت حقاً مباراة هجومية مميزة».

وأضاف «إذا لم يكن بوسعنا الفوز بالمباراة، فإننا لا نريد أن نفعل ما فعلناه هذا الموسم ونخسر المباريات. إذا كنا خسرنا 2-1، لقلنا أيضاً إننا لعبنا بشكل مميز».

وتابع «من المهم لتطويرنا كفريق وكمجموعة أن نستطيع تعويض التأخر أمام فريق رائع حقاً وفريق قمة ونحقق نتيجة... أقل شيء نستحقه كانت النقطة وكنا ننافس بقوة قرب النهاية».

ويلعب ليستر، الذي يملك 28 نقطة من 15 مباراة، في ضيافة كريستال بالاس صاحب المركز 13 يوم الاثنين.

