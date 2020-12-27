شكرا لقرائتكم خبر عن فودن على رادار الريال وزيدان يراقبه منذ سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشفت الميرور عن تزايد اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالنجم الإنجليزي فيل فودن صانع ألعاب مانشستر سيتي، وذكر التقرير أن مدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان يراقب منذ سنوات تطور فودن ويريد الآن استغلال تراجع مشاركاته مع فريق المدرب جوارديولا هذا الموسم وإقناعه باللحاق ببطل الليجا.

وكان من المنتظر أن يكون فودن في تشكيلة سيتي الأساسية بعد رحيل دافيد سيلفا في الصيف لكنه جلس على الدكة أكثر مما لعب وغاب عن الديربي أمام اليونايتد وعن مواجهات كبيرة مثل ليفربول وتوتنهام. ويحاول جوارديولا ادخار جهود نجمه للمباريات الأوروبية مع ازدحام الجدول المحلي وكان فودن أساسياً في آخر 5 مباريات أوروبية ووصفه جوارديولا بـ«أكثر اللاعبين موهبة في حياتي».

ووجه جوادريولا نصيحته لنجمه بعد تسجيله هدفاً في شباك أرسنال بربع نهائي مسابقة كأس الرابطة وقال: «فودن يريد غزو العالم ويريد أكل العالم ويريد أن يكون مهماً، يمتلك طاقة كبيرة لكنه خجول بعض الشيء في اللمسة الأخيرة، عليه أن يتعلم تغيير إيقاع الهجمة لكن هذا التعلم لا يأتي إلا بعد الخبرة وسنكون صبورين معه.

ليس من السهل على لاعب صغير السن أن يصعد بهذا الشكل في ناديه ويخوض مباريات كبيرة معه ومع المنتخب، إنه في الـ20 وليس لديه ما يثبته للآخرين»، ويبدو أن جوارديولا شعر بخطر اهتمام الريال بنجمه فأشركه في مباراة الفوز على نيوكاسل السبت.

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