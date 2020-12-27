شكرا لقرائتكم خبر عن شارابوفا تنشر صورها في الماليبو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا (33 عاماً) أول ظهور لها منذ خبر إعلان خطوبتها على تاجر الأعمال الفنية البريطاني ألكسندر جيكيس(41 عاماً) في الماليبو يوم الجمعة، ونشرت نجمة التنس صورة في منزل صيفي على الشاطئ تقيم فيه مع خطيبها ومجموعة من الأصدقاء بمناسبة الأعياد.

وعلق نجم التنس جريجور ديميتروف خطيب شاربوفا بين عامي 2013-2015 على ارتباطها بجيكيس، طليق ميشا نونو الصديقة المقربة لميجان ماركل زوجة الأمير هاري، وقال:«أعتقد أنها سعيدة بقرار الارتباط هذا، إنها من النوع الذي لا يقدم على إعلان الخطوبة رسمياً إلا إن كانت واثقة من صحة قرارها وأن الزواج سيكون نتيجة توافق كبير وإلى الأبد».

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