شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات دخول «داون تاون» و«نخلة جميرا» ليلة رأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في الوقت الذي يستعد فيه العالم لاستقبال العام الجديد، كشفت كل من «إعمار» و«نخيل»، عن إجراءات تسهيل دخول الزوّار إلى وسط مدينة دبي (داون تاون) ولنخلة جميرا ليلة رأس السنة 2021.

وفي إطار استعدادات وسط مدينة دبي لعرض الألعاب النارية الشهير والعروض الضوئية والليزر في ليلة رأس السنة، قالت «إعمار»، إنه سيتم فتح بوليفارد الشيخ محمد بن راشد للعامة لمشاهدة العرض، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بما فيها التباعد الجسدي. في حين ستكون المطاعم في المنطقة، متاحةً لحجوزات العشاء.

وسيتم بثّ عرض احتفاليت رأس السنة 2021 مباشرةً في جميع أنحاء العالم اعتباراً من الساعة 8:30 مساءً حسب التوقيت المحلي على الموقع الإلكتروني mydubainewyear.com.

ويستطيع الضيوف الدخول إلى وسط مدينة دبي في ليلة رأس السنة من خلال تطبيق «U من إعمار»؛ حيث يمكنهم للزوّار وسكان بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ونزلاء الفنادق، تسجيل الدخول إلى التطبيق ثم اتباع الخطوات الموضّحة للوصول إلى جميع المواقع في وسط مدينة دبي.

وبعد تسجيل الدخول، سيتلقى كل ضيف رمزاً للاستجابة السريعة يمكّنه من الوصول إلى الموقع. ويجب إجراء الحجوزات في المطاعم من خلال تطبيق «U من إعمار» حصراً.

وسيتم السماح بنسبة إشغال محدودة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وبإمكان المجموعات حتى 12 شخصاً الحجز عبر التطبيق حسب توفر الأماكن الشاغرة.

كذلك سيتم تطبيق عدة تدابير للصحة والسلامة في احتفالية «إعمار» لليلة رأس السنة 2021؛ بما في ذلك كاميرات الكشف الحراري، وتدابير التباعد الجسدي وإجراءات الدفع اللاتلامسية، إلى جانب التنظيف والتعقيم المستمرين للمرافق، وذلك بما يتماشى مع التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها حكومة دبي.

إرشادات التنقل في «نخلة جميرا»

من جانبها، بدأت شركة «نخيل» للتطوير العقاري مجموعة من الإجراءات وذلك لإدارة الزيادة المحتملة في الحركة المرورية في «نخلة جميرا»، يوم الخميس، 31 ديسمبر.

وتعتبر «نخلة جميرا» الوجهة المشهورة في الإمارات للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، حيث تعمل شركة «نخيل» بشكل وثيق مع شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، لإعطاء الأولوية للسلامة والراحة ولضمان التدفق السلس والمرن للحركة المرورية.

وتنصح شركة «نخيل» جميع زوار الجزيرة بإتاحة متسع من الوقت لرحلاتهم واستخدام وسائل المواصلات العامة، مثل قطار «ذا بالم مونوريل» أو سيارات الأجرة.

وضاعفت شركة «نخيل» العدد المعتاد للحافلات المخصصة لموسم الأعياد وذلك من «نخيل مول» إلى «ذي بوينت» ليلة رأس السنة، مع رحلات مجانية من الساعة 7 مساءً ولغاية الساعة 3 صباحاً.

وفيما يلي الإجراءات الأخرى:

• قامت «نخيل» بالطلب من الفنادق، ومراكز البيع بالتجزئة، والمطاعم، تحديد مواعيد مبكرة لتسليم التموين، وتوفير مواقف كافية للمركبات وإبلاغ ضيوفهم بالتخطيط لرحلاتهم مسبقاً، حيث سيسمح بخدمات توصيل الأطعمة لغاية الساعة 5 مساءً فقط.

• سيتم تعليق خدمات المتعاقدين الخارجيين، مثل شركات النقل، لمدة يوم واحد فقط، حيث لن يتم إصدار تصاريح للدخول يوم الخميس، الموافق 31 ديسمبر.

• سيتم إغلاق طرق المشاة على طريق الجذع عند تقاطع رقم 2 (بالقرب من شقق الشورلاين، المبنى رقم 5) والتقاطع رقم 4 (بالقرب من شقق الشورلاين، المبنى رقم 10) ليلة رأس السنة الجديدة وذلك من الساعة 9 مساءً ولغاية الساعة 1 صباحاً، في حين ستبقى طرق المشاة بالقرب من المبنى رقم 3 والمبنى رقم 7 مفتوحة وسيتم إدارتها من قبل فريق الأمن.

ويشار إلى أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة في جميع وجهات شركة «نخيل» بما في ذلك «ذي بونيت»، و«نخيل مول»، و«بالم ويست بيتش».