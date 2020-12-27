شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب:صلاح سيسدد ركلات الجزاء إذا تنازل ميلنر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أوكل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بطل إنجلترا ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً نجمه المصري محمد صلاح فرصة تنفيذ ركلة جزاء لكرم زميله جيمس ميلنر، وقال كلوب الذي حدد ميلنر لتنفيذ ركلات الجزاء ثم سجل صلاح 6 ركلات جزاء بعد غياب الكابتن للإصابة: «جيمس ميلنر هو الرقم 1 في تنفيذ ركلات الجزاء وعندما لا يشارك في المباريات يتولى صلاح تنفيذها، إذا أراد ميلنر إكرام صلاح بتنفيذ الركلة فهذا يعود له، أنا لا يهمني من ينفذ الركلة فالمهم عندي أن تهز الكرة شباك الخصم.

ميلنر منحنا أهدافاً مميزة من ركلات الجزاء وكذلك صلاح»، ويستعد ميلنر للعودة من الإصابة لكن عودته ستشكل خطراً على مساعي صلاح للفوز بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، وعن استقبال العام الجديد قال كلوب:«لم يسبق لي في حياتي أبداً أن تمنيت بصدق أن يكون العام المقبل أفضل من هذا العام».

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