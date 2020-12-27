شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يجدد عقده عاماً إضافياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع النجم الكرواتي لوكا مودريتش (35 عاماً) الطريق على ناديه السابق توتنهام ومدربه السابق مورينيو، ووافق على تجديد عقده عاماً إضافياً مع ريال مدريد. وينتهي عقد مودريتش في 30 يونيو / حزيران 2021 وكان من المتوقع أن يكون حراً في المفاوضات مع الراغبين بشرائه مع دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده بدءاً من الأول من يناير المقبل لكنه اختار التمديد وعلق مؤخراً:« أي لاعب يتمنى أن يعتزل بقميص ريال مدريد ولا يوجد لاعب أسعد مني بمواصلة اللعب معه».

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