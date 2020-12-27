شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يحيل المستشارة الإعلامية لوزير السياحة للجنة التحقيق النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة نيفين العارف عضو الجمعية العمومية للنقابة والمستشارة الإعلامية لوزير السياحة والآثار للجنة التحقيق النقابية، للتحقيق معها فى الاتهامات الموجهة لها من الزملاء المكلفين بمتابعة ملف السياحة والآثار، على أن تستدعيها لجنة التحقيق للمثول أمامها الأسبوع المقبل.

وقرر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة ضد الزميل إسماعيل جمعة عضو الجمعية العمومية إلى لجنة التسويات، على أن يتولى محمود كامل وأيمن عبد المجيد عضوا المجلس التوفيق بين الزملاء، وفى حالة فشل التسوية يحال الزميل المشكو فى حقه إلى لجنة التحقيق النقابية.

وفوض المجلس ضياء رشوان نقيب الصحفيين لاستكمال الإجراءات الواجب اتخاذها لحل الأزمة مع وزارة السياحة والآثار بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والزملاء.‏