شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب يستأنف اجتماعاته.. وتيسير مطر: لن نسمح باختطاف مصر مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن مصر اليوم تختلف عما كانت من قبل، كما أن رئيسها عبد الفتاح السيسى رجل وطني وصادق فيما يقوله، فضلا عن أن الجيش والشرطة وجميع أجهزة الدولة أصبحت أقوى مما كانت من قبل.

وانتقد "تيسير" خلال اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، فكرة الخوف الزائد بسبب تغير الإدارة الأمريكية، قائلا: "نحن لن نسمح باختطاف مصر مرة أخرى" مضيفا: " مصر دولة كبيرة ومنذ سنين وفكرة الخوف من تغيير الإدارة الأمريكية تروج لفكرة أننا دولة هشة وهذا غير صحيح اطلاقا".

وتابع : "نحن كتحالف الأحزاب المصرية داعمين للقيادة السياسية ولكل أجهزة الدولة" مضيفا : "لن نسكت في وجه من يحاول خطف بلادنا ولن يرهبنا أحد".

وأشاد "مطر" بالتشكيلة السياسية بمجلس النواب الجديد، وبالقوى الممثلة تحت القبة، كما أشاد بكيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا:" فوجئت بمجموعة من شبابهم وأتضح لى أنهم أصحاب رؤية".

واستأنف تحالف الأحزاب المصرية نشاطه، وعقد اجتماعا بمقر حزب إرادة جيل، بحضور كل من تيسير مطر، وعفت السادات عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب "السادات الديمقراطية" واللواء رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، واللواء سيف الإسلام رئيس حزب مصر بلدى، ومجموعة كبيرة أخرى من قيادات الأحزاب السياسية.