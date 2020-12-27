شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مارسيل سمير تكشف تحديات ومسئوليات تمثيل المرأة والشباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن التنوع السياسى والحزبى الذي يشهده برلمان 2020 ملحوظ بصورة كبيرة، كما أن التنسيقية نفسها تمثل تنوعا حزبيا كبيرا، وهناك العديد من الأحزاب ممثلة تحت القبة، وكل حزب بتوجهاته وآرائه وأفكاره.

وتابعت:" كل حزب سيعبر عن أفكاره تحت القبة، على سبيل المثال حزب التجمع معنى بمشاكل الطبقات الوسطى، وهذه هى الملفات التى سيتم تبنيها تحت القبة، وهذا يؤكد أن هذا التنوع يثري الحياة السياسية والحزبية تحت القبة خلال الفترة المقبلة".

واستطردت سمير: "النواب الشباب متحمسين لاستخدام كافة الأدوات الرقابية، وطول الوقت بنذاكر لمعرفة متى يتم تقديم طلب إحاطة واستجواب والأدوات الرقابية بشكل عام، وكل الموضوعات خاضعة للدراسة وفقا للمستندات والدراسات لن يكون الأمر دون مستندات ووقائع وأرقام".

وأشادت، بدعم وتمكين القيادة السياسية للمرأة والشباب، ومنحهم فرصة حقيقية، وأن هذه التمكين يجعلهم أمام تحد كبير، خاصة وأنهم تجربة أولى سيقاس عليها التجارب فيما بعد،مما يستوجب أن يكون هناك تنسيق بين الشباب جميعهم.

وتابعت:" هناك العديد من الملفات الهامة التى نحرص على التطرق إليها تحت القبة، ومنها برامج التعليم والثقافة، ومراكز الشباب ومعركة الوعي لمحاربة الأفكار المتطرفة، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية و استراتيجية مصر 2030 من خلال إطار بحثى متكامل ولن نعمل بفردية واستقلالية".