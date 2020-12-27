تحرير 30 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الأحد، على الأسواق والمطاعم والمخابز، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية، وذلك لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر تلاعب بوزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين، و4 محاضر إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين بها، ومحضرين إثبات حالة عدم حودة مواصفات الرغيف.
كما جرى تحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار مواد غذائية، و10 محاضر شهادت صحية للعاملين بالمواد الغذائية.
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