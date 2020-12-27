تراجع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 16 و18 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 38 و42 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.