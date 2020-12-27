الدينار الكويتي يواصل التراجع.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

رصد الخليج 365 أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها مساء الخميس الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 13 قرشًا إلى 48.50 جنيه، كما تراجع سعر البيع 8 قروش إلى 51.54 جنيه.

وارتفع سعر الدينار الأردني قرشين إلى 21.75 جنيه، و22.22 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الدينار البحريني 3 قروش إلى 40.41 جنيه، كما زاد سعر البيع قرشين إلى 41.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.23 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الريال القطري عند 4.11 جنيه للشراء، بينما صعد سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.32 جنيه.