منظمة الصحة تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في 8 دول أوروبية

قال هانز كلوج، رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا (WHO)، إنه تم العثور على سلالة جديدة من فيروس كورونا في 8 دول أوروبية، ويجب تعزيز تدابير الحماية.
وكتب كلوج على حسابه في تويتر اليوم الجمعة:
"حددت 8 دول في المنطقة الأوروبية نوعًا جديدًا من "كوفيد 19" سلالة (COVID-19 VOC-202012/01). ومن الضروري تعزيز تدابير الحماية الحالية".
وأشار إلى أنه من الضروري الحفاظ على التباعد، وارتداء الأقنعة، وكذلك البقاء في ما يسمى بـ"فقاعات الدعم" التي تسمح لك بتكوين دائرة من الأصدقاء أثناء الإجراءات التقييدية وتجنب العزلة الاجتماعية.
وأضاف كلوج أن السلالة الجديدة، على عكس السلالة السابقة، من المرجح أن تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر. وشدد على أن اليقظة مطلوبة أثناء استمرار دراسة متغير كوفيد الجديد.
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