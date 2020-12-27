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إفريقيا تُسجل أكثر من 2.6 مليون إصابة بكورونا

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أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل أكثر من 6ر2 مليون حالة إصابة بفيروس المستجد في جميع أنحاء قارة أفريقيا، ذلك بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 60 ألف حالة وفاة.


وأفادت المراكز - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن " الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي عدد

حالات الإصابة بلغ مليونين و623 ألفا و86 حالة إصابة بالفيروس فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 61 ألفا و954 حالة في قارة أفريقيا حتى يوم أمس (السبت).


وتم اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في جنوب أفريقيا منذ أيام قليلة

مما تسبب في إغلاق بعض الدول لحدودها أمام المسافرين من هذه الدولة الأفريقية، وذلك بسبب مخاوف من أن تكون هذه السلالة مرتبطة بما تم اكتشافه في المملكة المتحدة مؤخرا.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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