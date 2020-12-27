إفريقيا تُسجل أكثر من 2.6 مليون إصابة بكورونا

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل أكثر من 6ر2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء قارة أفريقيا، ذلك بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 60 ألف حالة وفاة.
حالات الإصابة بلغ مليونين و623 ألفا و86 حالة إصابة بالفيروس فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 61 ألفا و954 حالة في قارة أفريقيا حتى يوم أمس (السبت).
وأفادت المراكز - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن " الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي عدد
مما تسبب في إغلاق بعض الدول لحدودها أمام المسافرين من هذه الدولة الأفريقية، وذلك بسبب مخاوف من أن تكون هذه السلالة مرتبطة بما تم اكتشافه في المملكة المتحدة مؤخرا.
وتم اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في جنوب أفريقيا منذ أيام قليلة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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