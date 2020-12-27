فنزويلا تُسجل 348 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من بينها 55 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
مشيرة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1013 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 111 ألفا و951 حالة، تعافى منهم 106 آلاف و105 حالات..
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية السبت أنها سجلت 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 59 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 106 آلاف و715 حالة، تعافى منها 102 ألف حالة.
ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن
وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 3980 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 944 بعد تسجيل 6 حالات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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