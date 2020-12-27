ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب ولاية (ألازيغ) شرقي تركيا.
وقال المركزـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)ـ إن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن جراء الزلزال، وأن الفرق المختصة متواجدة في موقع الحدث.
ولم تنشر السلطات التركية حتى الآن عن أي معلومات بشأن إصابات أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزال.
وشهدت تركيا وخاصة شرق البلاد في السنوات الماضية سلسلة من الزلازل المدمرة ضرب آخرها ولاية إزمير وأودى بحياة 116 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ألازيغ شرقي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.