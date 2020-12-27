زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ألازيغ شرقي تركيا

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب ولاية (ألازيغ) شرقي تركيا.



وقال المركزـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)ـ إن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.



من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن جراء الزلزال، وأن الفرق المختصة متواجدة في موقع الحدث.

ولم تنشر السلطات التركية حتى الآن عن أي معلومات بشأن إصابات أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزال.

وشهدت تركيا وخاصة شرق البلاد في السنوات الماضية سلسلة من الزلازل المدمرة ضرب آخرها ولاية إزمير وأودى بحياة 116 شخصا.