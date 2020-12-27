البرازيل تُسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، تسجيل 17 ألفا و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
مؤكدة، و190 ألفا و 795 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، اليوم الأحدـ أن البرازيل سجلت نحو 7.5 مليون حالة إصابة
من جهته، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه ليس قلقا بشأن التأخر في طرح لقاحات.
الجائحة، وهو من أبرز المتشككين فيها على مستوى العالم، ويواجه ضغوطا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بطرح لقاح في البرازيل.
ويتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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