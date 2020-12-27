البرازيل تُسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، تسجيل 17 ألفا و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، اليوم الأحدـ أن البرازيل سجلت نحو 7.5 مليون حالة إصابة

مؤكدة، و190 ألفا و 795 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد



من جهته، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه ليس قلقا بشأن التأخر في طرح لقاحات.



ويتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع

الجائحة، وهو من أبرز المتشككين فيها على مستوى العالم، ويواجه ضغوطا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بطرح لقاح في البرازيل.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.