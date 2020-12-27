كوريا الجنوبية تُسجل 970 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية سجلت 970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 56,872 حالة.
الإصابة الجماعية، خاصة في أماكن العمل والمعاهد التعليمية الخاصة والمرافق الدينية والتجمعات الشخصية والعائلية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد في المستقبل.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد - أنه من بين الـ970 حالة إصابة بكورونا، 946 حالة عدوى محلية و24 حالة وافدة من الخارج وتشهد البلاد انتشارًا لحالات
الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1.42%.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات 808 حالات بزيادة قدرها 15 حالة وفاة عن يوم أمس، ووصل معدل الوفيات جراء
وبلغ عدد المرضى في حالات خطيرة أو حرجة 293 حالة بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 39,040 شخصا بزيادة قدرها 508 أشخاص عن يوم أمس.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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