زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا

سيف اليزيد - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 3ر5 درجة ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن، وأن الفرق المعنية تواصل العمل.

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