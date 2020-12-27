ألمانيا تسجل 356 وفاة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 13755 حالة إلى مليون و640858 في المجمل.

وذكر المعهد أنه سجل 356 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 29778.

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